Общество

В России появится аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»

В России начинают внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир»: 25 октября новый способ станет доступен для интеграции банкам. Клиентам функционал станет доступен по мере внедрения технологии в каждом конкретном банке.

«QR-код в данном случае будет выступать еще одним форм-фактором карты и позволит оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — цитируют «Известия» пресс-службу платежной системы «Мир».

Внедрять новый способ платежа решили Почта Банк, ПСБ, МТС Банк. Работы по предоставлению нового функционала «Мира» в УБРиР планируют на 2023 год.

Эта технология приходит на замену ушедшим из России иностранным Pay-сервисам — Apple Pay и Google Pay, отметил руководитель службы электронного бизнеса Почта Банка Михаил Бахиркин.