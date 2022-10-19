Общество

Вечный огонь временно перенесли с Могилы Неизвестного солдата в Пскове

Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата в Пскове временно перенесли. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Вечный огонь временно перенесён с Могилы Неизвестного солдата. Он будет гореть в специальной палатке около двух недель. Примерно столько времени понадобится на ремонт газовой горелки и площадки вокруг неё», - пояснил Борис Елкин.

Он уточнил, что это первый перенос Вечного огня. «Раньше таких масштабных ремонтных работ здесь не проводилось. Сотрудники ПАО "Газпром" будут следить за тем, чтобы огонь не погас, а по окончании ремонта вернут его на место», - рассказал сити-менеджер.

«В целом реновация мемориального комплекса близится к завершению. Восстановлена и усилена конструкция памятника. Площадка вновь вымощена камнем. Впереди установка новых плит с гранитным щебнем и устройство лестницы», - отметил Борис Елкин.

По его словам, до конца ноября памятник полностью обновится. Также запланировано сделать подсветку комплекса, как это было задумано автором проекта, выдающимся псковским архитектором-реставратором Всеволодом Смирновым.