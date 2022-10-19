Общество

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» повысит цены на бургеры

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» повысит цены на шесть позиций в категории бургеров с 20 октября, объяснив это ростом себестоимости продуктов.

В сети заявили, что несмотря на это стоимость сэндвичей останется ниже, чем у конкурентов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Насколько именно подорожают бургеры, в пресс-службе не уточнили.

По данным телеграм-канала Mash, цены вырастут на 7-10%, это коснется в том числе позиций «Биг спешл», «Гранд» и классического гамбургера.

«"Биг спешл" будет стоить около 290 рублей вместо 269, "Гранд" — 175 вместо 164, а классический гамбургер за 55 подскочит примерно до 59. Соответственно подорожают и комбо», – отмечается в Telegram-канале.