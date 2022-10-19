Общество

Кровать с механическим приводом для приобрели для имеющего особенности здоровья псковича

Кровать с механическим приводом для ребёнка, имеющего особенности здоровья, приобрели по просьбе псковички. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Поручил выделить из резервного фонда необходимую материальную помощь и перечислить заявительнице. Комитет по социальной защите, в свою очередь, провёл работу с поставщиками мебели. Кровать доставлена, собрана и установлена», – отметил губернатор.

В регионе большое количество людей стоят на очереди (некоторые с 2019 года), чтобы получить технические средства реабилитации – это многофункциональные кровати, планшеты для людей с нарушением слуха, наручные часы с речевым выходом и тактильными метками, добавил он.

Для решения этой проблемы правительство области дополнительно предусмотрело 7,9 млн рублей. Сейчас идёт подготовка техзадания и закупочных процедур. После торгов средства реабилитации будут передаваться людям в соответствии с очередностью.