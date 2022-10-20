Общество

Экскурсию по мосту через железную дорогу провели для псковских дошкольников

Профилактическую акцию «Безопасное детство» в Пскове провели сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Псковского линейного отдела МВД России на транспорте с представителем музея ОАО «РЖД». В мероприятии приняли участие дети из подготовительной группы «Умка» детского сада «Светлячок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

Цель акции - изучение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудники полиции разъяснили детям правила безопасности на железной дороге и для закрепления материала продемонстрировали детям профилактический мультфильм.

В завершение акции воспитанникам детского сада провели экскурсию по пешеходному мосту станции Псков, где они смогли наглядно увидеть железную дорогу и безопасные места перехода через неё.

«Экскурсии и целевые прогулки на объекты железной дороги расширяют кругозор, прививают навыки общественного поведения, закрепляют правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте», - отметили в ведомстве.