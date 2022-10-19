Общество

Ещё 10 муралов нарисуют на фасадах домов в Пскове до конца года

12 муралов появятся до конца года на фасадах домов в Пскове. Они объединены двумя пешеходными маршрутами на Завеличье и Запсковье. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Два мурала - на улице Новоселов, 46 и улице Труда, 49 - уже готовы. Практически завершена роспись фасада на улице Новоселов, 11а. Сейчас идут работы на улицах Текстильной, 8, Рокоссовского, 1 и Киселева, 11. На очереди улица Коммунальная, 15 и 63, улица Байкова, 15 и улица Новоселов, 15.

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В нанесении граффити задействованы профессиональные художники из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. С помощью специальных аэрозольных красок они наносят репродукции картин известных русских художников. Для прочности поверхность грунтуют, затем делают эскиз и наполняют картину цветом. Обязательный атрибут - название работы, автор и QR-код для скачивания аудиогида.

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«Спасибо за такой прекрасный, яркий проект комитету по культуре Псковской области. Он наполнит яркими красками Псков и поможет горожанам и туристам больше узнать о живописи», - отметил Борис Елкин.