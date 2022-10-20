Общество

Фигуру девочки с собаками демонтировали с пня в городе Дно

Фигуру девочки с собаками, которая была установлена на пне на улице Советской в городе Дно, демонтировали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Дновского района.

Фото здесь и далее: администрация Дновского района

«Демонтирована фигура девочки с собачками, установленная на пне. Это произошло, поскольку из-за погодных условий постепенно происходило разрушение старого пня. На сегодняшний день он полностью не пригоден для использования», - отметили в администрации.

На зиму фигуру решили убрать с общественной территории, а весной установить вновь, но уже на новом постаменте.