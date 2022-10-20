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Общество

Увеличить срок срочной службы в армии предложили в комитете Совфеда

21.10.2022 07:17|Псков

В России имеет смысл подумать о возвращении к двухгодичной срочной службе в армии. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

С 1996 года по январь 2007 года срок срочной службы в армии и на флоте РФ составлял два года. 1 января 2008 года срок службы был сокращен до 12 месяцев.

«Вполне, я уверен, что наша армия справится. Единственный момент, я вот помню, раньше мы служили по два года в армии. Первый год — половина года учебки, потом мы как-то обкатывались в войсках. А военнослужащий второго года уже был готовый боец. Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, подумать, а не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — цитирует депутата «Парламентской газеты».

Среди аргументов в пользу такого решения сенатор назвал сложность военной техники, с которой нельзя научиться быстро обращаться, и увеличение численности армии в два раза.

«Наверное, все-таки имеет смысл. Наверное, если бы армия была такая укомплектованная, мы даже бы обошлись без частичной мобилизации. Но это задача президента», — резюмировал глава Комитета по международным делам.

Теги: #армия #служба
Источник: Псковская Лента Новостей
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