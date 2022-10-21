Услуги ПФР и ФСС в Псковской области будут оказываться в единых офисах с 2023 года

Услуги ПФР и ФСС в Псковской области будут оказываться в единых офисах клиентского обслуживания в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР по Псковской области.
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединяются в единый Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России).
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Муниципальный район
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Адрес Единого офиса Социального фонда
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Бежаницкий район
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Псковская обл., Бежаницкий район, рп. Бежаницы, улица Комсомольская, д.6
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Гдовский район
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Псковская обл., Гдовский район, г.Гдов, улица Карла Маркса, д.63
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Дедовичский район
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Псковская обл., Дедовичский район, рп. Дедовичи, улица Коммунаров, д.16
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Дновский район
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Псковская обл., Дновский район, г. Дно, ул. Дзержинского, д. 7А
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Красногородский район
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Псковская обл., Красногородский район, рп. Красногородск, улица Советская, 24
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Куньинский район
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Псковская обл., Куньинский район, рп. Кунья, улица Советская, д.19
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Локнянский район
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Псковская обл., Локнянский район, рп. Локня, Первомайская, 47Б
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Невельский район
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Псковская обл., Невельский район, г. Невель, улица Маншук Маметовой, д.7
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Новоржевский район
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Псковская обл., Новоржевский район, г. Новоржев, улица Германа, д.56
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Новосокольнический район
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Псковская обл., Новосокольнический район, г. Новосокольники, улица Тихмянова, д.12
С 1 января 2023 года в Псковской области государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые находятся по адресам:
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Опочецкий район
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Псковская обл., Опочецкий район, г. Опочка, улица Красногородская, д.8/12
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Островском район
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Псковская обл., Островский район, г. Остров, улица 25 Октября, д.17
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Палкинский район
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Псковская обл., Палкинский район, рп. Палкино, улица Островская, д.23
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Печорский район
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Псковская обл., Печорский район, г. Печоры, улица Юрьевская, д.8
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Плюсский район
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Псковская обл., Плюсский район, рп. Плюсса, улица Ленина, д.25
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Порховский район
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Псковская обл., Порховский район, г. Порхов, улица Мебельная, д.4
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Псковский район
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Псковская обл., г. Псков, улица Алтаева д.6
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Пустошкинский район
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Псковская обл., Пустошкинский район, г. Пустошка, Первомайская, д.21
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Пушкиногорский район
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Псковская обл., Пушкиногорский район, рп. Пушкинские Горы, улица Пушкинская, д.28
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Пыталовский район
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Псковская обл., Пыталовский район, г. Пыталово, улица Красноармейская, д.36
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Себежский район
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Псковская обл., Себежский район, г. Себеж, Пролетарская, д.40
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Струго-Красненский район
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Псковская обл., Стругокрасненский район, рп. Струги Красные, улица Советская, д.24
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Усвятский район
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Псковская обл., Усвятский район, рп. Усвяты, 25 Октября, д.67
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г. Псков
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Псковская обл., г. Псков, улица Петровская, д.53
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Псковская обл., г. Псков, Октябрьский пр-т, д.52
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г. Великие Луки и Великолукий район
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Псковская обл., Великолукский район, г. Великие Луки, улица Комсомольская д. 27а
Также граждане могут обратиться в Фонд в электронном виде через портал Госуслуг или лично через МФЦ.