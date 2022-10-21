Общество

Восьмой молодежный форум «Доброволье.60» стартует в Псковской области

VIII Молодежный форум волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» пройдет с 24 по 26 октября в Паломническом центре города Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Форум организовывается уже восьмой год подряд. «Ему принадлежит основополагающая роль в заложении традиций и преемственности антинаркотического волонтерства в Псковской области. Ежегодная подготовка действующих добровольцев позволяет им постоянно совершенствовать свои знания, а объединение новых ребят способствует вовлечению большего количества участников в волонтерское движение региона», – рассказали о мероприятии в управлении.

Нынешняя встреча объединит более 80 волонтеров, в числе которых участники волонтерского антинаркотического движения и активисты из 14 муниципальных образований области, занимающиеся пропагандой здорового образа жизни и профилактикой наркомании.

В рамках форума запланирован целый ряд мероприятий:

«антинаркотический квест»;

игры на сплочение и командообразование;

тренинг «Управление эмоциональным состоянием»;

тренинг «Правила уверенного отказа»;

площадки «Наркоситуация в Псковской области», «Современные проблемы наркотизации молодежи», «Безопасность в Интернет-пространстве», «Навыки эффективного взаимодействия», «Последствия употребления ПАВ», «Семинар по ценностям», «Противодействие деструктивному информационному воздействию»;

флешмоб.

Организаторами форума выступают управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитет по образованию Псковской области, АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».