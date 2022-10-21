«Пряные» колбаски появились в магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области

Полукопчёные ветчинные колбаски «Пряные» появились во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.
Фото: «Деревня Соловьи»
«Изюминка колбасок - добавление горчицы, поэтому наша рекомендация: употребление колбасок в разогретом виде!
Спешите приобрести нашу новинку первым!» - призвал производитель.
Колбаски продают по цене 304 рубля за килограмм.
Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso
Сайт: https://shop.pskovagro.ru/
Адреса магазинов сети в Псковской области:
- город Псков, улица Народная, у дома №57 (напротив магазина «Магнит»),
- город Псков, улица Розы Люксембург, 11,
- город Псков, улица Коммунальная, рынок «Нива»,
- город Псков, улица Текстильная, 1Б,
- город Псков, улица Яна Фабрициуса, 5А (ТК «Шайба»),
- город Псков, улица Яна Фабрициуса, 29,
- город Псков, улица Ижорского Батальона, 5,
- город Псков, улица Яна Райниса, 53б,
- город Псков, улица Боровая, 40,
- Псковский район, деревня Соловьи (магазин на территории предприятия),
- Псковский район, деревня Неелово, улица Юбилейная, 5а,
- город Дно, улица Космонавтов, 20а (на территории центрального рынка),
- город Великие Луки, улица Дьяконова, 13,
- город Великие Луки, улица Первомайская, 9,
- город Великие Луки, улица Вокзальная, 6,
- город Печоры, улица Юрьевская, 18.