Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроём» с Натальей Юрченко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроём», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы пьют чай, едят печеньки и разговаривают с кем-то очень интересным и известным в псковском регионе. И вот за такими разговорами с печеньками, чаем и просмотром фотографий они раскрывают своих гостей не как профессионалов в той или иной сфере, а как обычных людей.

Сегодня гостем программы станет директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"», депутат Псковской городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко. За чашкой чая она развенчает миф относительно места своего рождения, поделится самыми счастливыми воспоминаниями детства, расскажет о роли судьбы в своей жизни, почему хотела стать ботаником, а ушла на телевидение, и даст советы: как бороться со стрессом, правильно формулировать желания, сделать куклу из мальвы и вкусно приготовить кабачки.