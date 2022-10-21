Общество

Сергея Макарченко наградили медалью «За боевые отличия»

Экс-лидера Псковского регионального отделения ЛДПР, бывшего депутата Псковского областного Собрания, экс-руководителя регионального Фонда капитального ремонта Сергея Макарченко наградили медалью Минобороны «За боевые отличия». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Награда нашла своего героя!» - отметил Сергей Макарченко, принимавший участие в специальной военной операции.

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Сергея Макарченко наградили на основании приказа министра обороны РФ от 6 октября 2022 года №1105.