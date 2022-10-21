Общество

Пять псковских проектов стали победителями конкурса Росмолодёжи

Пять проектов из Псковской области стали победителями Всероссийского конкурса молодёжных проектов от Росмолодежи. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Общая сумма привлеченных в регион средств составила более 3 млн рублей!» - отметил он.

Победителями стали:

- Максим Барканов с проектом «Физкультурно-спортивный медиацентр», который будет освещать новости спорта в Великих Луках;

- Марина Белова с проектом «Путешествуй с нами» будет развивать туризм среди учащихся школ Себежского района, изучать родной край;

- Александр Белов с проектом «PRO активное лето» займётся организацией летнего досуга детей от 12 до 17 лет на территории Себежского района. В планах – проводить мастер классы по сапсёрфингу, водные экскурсии на sup-досках и байдарках, водные походы;

- Ирина Сергеева с проектом «Мы помним!» будет вести комплексную работу по патриотическому направлению;

- Елизавета Хмельницкая с образовательным проектом «Диалог» планирует работать со студентами.