Общество

Великолучанам напомнили об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности

В воскресенье, 23 октября, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки проведен профилактический рейд в частном жилом секторе города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону, в ходе рейда особое внимание уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным приборам и их дымоходам, бытовым газовым приборам и электрической проводке.

«Гражданам разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей, - отметили в МЧС. - Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей в осенне-зимний период. При проведении профилактического рейда особое внимание уделялось наиболее уязвимым социальным группам населения».