Общество

Псковичам дали ответы на самые популярные вопросы о полисе Е-ОСАГО

Электронный страховой полис ОСАГО стал одним из наиболее востребованных продуктов страховых компаний. Е-ОСАГО оформляют владельцы автомобилей, которые не хотят тратить время на сложные процедуры и сотрудничают с компанией, развивающей сервис в Интернете.

Фото: alfastrah.ru

Если вы хотите купить электронный полис ОСАГО онлайн, вам будут интересны ответа на часто задаваемые вопросы о процедуре его оформления.

Какие нужны документы?

Кроме паспорта владельца, вам понадобятся свидетельство о госрегистрации ТС, ПТС, а также водительские удостоверения всех лиц, которые имеют возможность управлять данным автомобилем.

С чего начать?

На сайте страховой компании вы найдете онлайн-калькулятор, в него нужно внести данные из документов и рассчитать стоимость полиса.

Как оплатить?

Страховые компании сотрудничают с банками, поэтому на официальных сайтах предлагаются несколько способов оплаты. Например, это могут быть банковские карты VISA, MasterCard, МИР, интернет-банк «АльфаКлик».

Можно ли продлить действующий электронный полис?

Да, такой вариант выгоднее, так как вы исключите вероятность перерыва между сроками действия прошлого и нового полисов. Продлить действие полиса можно в личном кабинете на сайте страховой компании.

Источник: alfastrah.ru