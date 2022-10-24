Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Ключевые темы этого выпуска:

Ростуризма больше нет …как самостоятельного ведомства. А как представители псковской туротрасли относятся к возможному введению туристического сбора в нашем регионе?

Законодательные инициативы на фоне мобилизации. Было бы смешно, когда бы не было так грустно: женщин в строй и возврат к двухгодичной срочной службе.

Псковские депутаты по инициативе губернатора планируют принять закон об освобождении мобилизованных от транспортного налога.

Рубрика «Кто пришел и кто ушел»: новый псковский дипломат, немного всем известная руководительница региональной молодежки и и. о. главного врача.

И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.