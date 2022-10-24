Общество

Скидки на творог предлагают в магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области

Скидки на творог предлагают во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«Теперь ваш любимый продукт ещё дешевле. Уже сегодня вы сможете приобрести во всех фирменных магазинах "Деревня Соловьи" творог по специальной цене», - отметил производитель

В магазинах действуют предложения:

Творог 9% - 274 рубля за килограмм,

Творог 9% 350 грамм (контейнер) - 142 рубля за штуку.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: