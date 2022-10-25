Общество

Новая сыровяленая колбаса появилась в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Сыровяленая колбаса «Милано» появилась во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«Внимание! Долгожданная новинка! Вы просили - мы сделали! Уже сегодня вы сможете попробовать нашу новинку, купив её в одном из наших фирменных магазинов "Деревня Соловьи"», - отметил производитель.

Колбасу «Милано» можно приобрести по цене 799 рублей за килограмм.

«Спешите приобрести нашу новинку первым!» - призвали в магазинах «Деревня Соловьи».

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: