Общество

Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Экосреда», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз ведущий Сергей Елизаров пригласил в студию экоактивистку из Острова Светлану Ибрагимову. Они поговорят про различные экологические акции и проекты, которые реализуются в её городе.

С каждым годом в разных районах Псковской области появляются свои эколидеры, готовые взять на себя инициативу и развивать экоповестку. Остров - не исключение. Проект, который развивает Светлана Ибрагимова, был отмечен губернатором. Его также поддерживает и районная администрация в лице главы района Дмитрия Быстрова. Кроме того, Светлана, являясь педагогом, внедряет идеи сохранения природы детям на своих уроках.