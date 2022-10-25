Общество

«Собственной персоной»: Борис Елкин об участии в конкурсе на главу Пскова и об актуальных задачах городских властей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 26 октября. Гость студии – глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Ведущий Максим Костиков поговорил с ним об участии в конкурсе на замещение должности главы Пскова и об актуальных задачах городских властей. У Бориса Елкина будет всего один конкурент - первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко. Почему такой невысокий интерес к этой должности? Насколько важно учитывать в работе главы города мнение горожан, если нет прямых выборов? Как в Пскове обстоят дела с мобилизацией? В чем выражается сотрудничество Пскова с Бериславским районом Псковской области? Как западные санкции повлияли на работу городского хозяйства Пскова? Об этом и многом другом — в эфире.