Общество

Конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции» завершился в Пскове

В Псковском линейном отделе МВД России на транспорте завершился отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Пресс-служба псковского ЛО МВД России на транспорте

По результатам конкурса организовали выставку, на которой сотрудники отдела и представители Общественного совета выбрали победителей в 3 возрастных категориях.

Призовые места распределились следующим образом: в категории 6-8 лет победителем стала Малика Исмаилгаджиева, в категории 9-11 лет – Варвара Маркелова, в категории 12-14 лет лучшей признана работа Юлии Комлевой.

«Рассматривая работы, интересно было угадывать подразделения, в которых работают родители участников. Видно, как ребята старались показать все многообразие сложной и нужной профессии полицейского. На работах запечатлены сцены задержания опасных преступников, моменты погони, портреты и даже ангел - полицейский, закрывающий своими крыльями от угроз и бед», - прокомментировали в пресс-службе.

Начальник Псковского ЛО Сергей Титов поблагодарил всех участников конкурса и отметил, что проведение такого рода конкурсов повышает престиж службы в органах внутренних дел и формирует позитивное мнение о деятельности полиции.