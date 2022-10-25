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Общество

Сжиженный углеводородный газ планируют запретить продавать детям в Псковской области

26.10.2022 14:12|ПсковКомментариев: 0

Инициативу по установлению ограничений розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Псковской области обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 26 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С таким предложением к депутатам обратилась уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова.

Помощник детского омбудсмена Анна Игнатьева сообщила, что в настоящее время среди детей и подростков распространяется такая токсикомании, как сниффинг. Дети вдыхают пары углеводородного газа через баллоны или зажигалки.

«Этот газ входит в состав товара бытового характера. В совокупности с появлением тяжестей после его употребления, это вызывает обеспокоенность. По официальной информации, от сниффинга в регионе смертей не зафиксировано, однако он получает активное распространение в нашей области. Возраст токсикоманов изменяется, если раньше было 17 лет, то в последнее время - младшие школьники и даже дошкольники», - рассказала Анна Игнатьева.

Вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян спросил, кто будет ограничивать и контролировать продажу таких предметов.

«Прекрасная возможность выступить с инициативой. Если это будет хорошее дело - я двумя руками «за». Но необходимо понимать, как это будет работать. Поймаем 10, а с 90 что?» - заметил он.

«Мы изучим законодательство в тех субъектах, где оно принято. Запросим и узнаем, какой КПД получился. Совместными усилиями приходить к выводу», – заметил депутат Игорь Дитрих.

Заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Артур Гайдук уточнил, были ли случаи сниффинга, когда дети вдыхали вещество из газовых плит.

«Там точно такие же углеводороды», – добавил он.

Анна Игнатьева ответила, что дети используют другую технологию при таком виде токсикомании, а также дома действия детей могут контролировать родители.

«Проект закона действительно назревал из ситуации. Мы должны не просто проявить инициативу, но и активно работать над ней. Четко прописывать механизмы контроля. Необходимо ловить того, кто продает. Ответственность на нем», – подчеркнула заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова.

Депутаты поддержали законодательную инициативу по установлению ограничений розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, на территории Псковской области.

Теги: #псковское областное собрание #детский омбудсмен #наркозависимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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