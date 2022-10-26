Общество

Псковская область получит более 200 млн рублей на поддержку системы здравоохранения

Псковская область дополнительно получит 207 млн рублей на поддержку территориального фонда обязательного медицинского страхования. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Общий объем помощи субъектам составит 58,5 млрд рублей. Средства поступят в 85 регионов.

Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, потребовалось дополнительное финансирование.