Общество

Научно-практическая выставка «Шаг в науку» откроется в Пскове

Научно-практическая выставка обучающихся Псковской области «Шаг в науку» откроется 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре развития одаренных детей и юношества.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества

Основными целями и задачами выставки является выявление талантливых, одаренных обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской и проектной деятельностью в области научного, технического, гуманитарного и художественного творчества, демонстрация научных, творческих достижений обучающихся образовательных учреждений Псковской области и другие.

На выставку поступило 35 заявок от учащихся 4-11 классов образовательных организаций Псковской области по направлениям «Науки об окружающей среде», «Техника и инженерное дело», «Вычислительная техника, программное обеспечение» и «Социальные и поведенческие науки».

Представленные работы проходят рецензирование экспертами. Каждому участнику предстоит пройти собеседование с пятью экспертами, а также с членами молодежного жюри в формате «один на один» (автор работы – эксперт) 27 октября. Выставка будет состоять из двух экспозиций: с 9:00 до 12:55 и с 14:00 до 17:55.

По итогам выставки учащиеся получат рекомендации к участию в российских мероприятиях интеллектуальной направленности.