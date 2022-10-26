Общество

В Москве провели совещание с представителями псковских профсоюзов

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Ирина Федюшкина провела совещание с руководителями, главными бухгалтерами и экономистами учреждений профсоюзов Псковской области в Москве сегодня, 26 октября. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

В ходе совещания обсуждались промежуточные итоги финансово-хозяйственной деятельности, структура доходов и расходов, ценообразование предлагаемых услуг, обновление материально-технической базы. Участники встречи проработали единый подход к формам отчётности учреждений, отдельно проговорили социальную составляющую, которой занимаются профсоюзы - это льготные путёвки, вопросы, связанные с пребыванием беженцев, и так далее.

«Ирина Викторовна отметила положительную динамику развития профсоюзных объектов на территории Псковской области. На мой взгляд, состоялся очень нужный, открытый, деловой разговор. Очень многие проблемные моменты были сняты в ходе совещания. Наша профессиональная профсоюзная команда готова идти по пути совершенствования и развития. ФНПР и Псковский облсовпроф являются учредителями учреждений профсоюзов Псковской области, мы - единомышленники и работаем на общий, положительный результат для членов профсоюза», - отметил Игорь Иванов.