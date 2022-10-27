Общество

Гдович не сказал невесте, что уходит добровольцем на СВО

Житель поселка Смуравьево-2 Гдовского района не сказал невесте, что подал заявление через портал Госуслуг, чтобы в качестве добровольца принять участие в специальной военной операции.

Фото: Ирина Стулова

Перед отправлением на службу пара решила пожениться. У супругов есть сын, сообщает газета «Гдовская заря».

«Признаться честно, с момента объявления мобилизации я ждал повестки из военкомата. А недавно подал сам заявление в добровольцы через Госуслуги. Девушка не знала», - рассказал молодой человек после регистрации.



Ему 35 лет, проходил срочную службу в военно-воздушных войсках.