Псковские профсоюзы приняли участие в Съезде специалистов по охране труда в Москве

Всероссийский съезд специалистов по охране труда состоялся в Москве. В его работе от Псковского облсовпрофа приняла участие советник-консультант, главный технический инспектор труда Надежда Партхаль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
Организатором съезда выступила медиагруппа ООО «Актион-диджитал» при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ. Конференция открылась церемонией награждения победителей Всероссийской олимпиады по охране труда-2022. Награждались победители в 11 номинациях.
Во время деловой программы со сцены выступили специалисты профильных министерств и ведомств, крупных компаний, авторитетные эксперты. В их докладах были озвучены такие темы, как:
На выставке участникам съезда продемонстрировали современные технологии в охране труда, в том числе обучении, медосмотрах и оценке рисков, в применении инновационных СИЗ, разработанных для сохранения жизней и здоровья сотрудников.