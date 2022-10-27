Общество

Псковские профсоюзы приняли участие в Съезде специалистов по охране труда в Москве

Всероссийский съезд специалистов по охране труда состоялся в Москве. В его работе от Псковского облсовпрофа приняла участие советник-консультант, главный технический инспектор труда Надежда Партхаль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Организатором съезда выступила медиагруппа ООО «Актион-диджитал» при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ. Конференция открылась церемонией награждения победителей Всероссийской олимпиады по охране труда-2022. Награждались победители в 11 номинациях.

Во время деловой программы со сцены выступили специалисты профильных министерств и ведомств, крупных компаний, авторитетные эксперты. В их докладах были озвучены такие темы, как:

Главные изменения в охране труда: итоги 2022 года и планы на 2023 год.

Планирование и обучение по охране труда по новым правилам. Проблемы обучения и пути их решения.

Организация контрольной деятельности за соблюдением требований охраны труда. Надзор в современных условиях.

Система управления охраной труда. Оценка рисков.

Переход на новую систему государственного управления охраной труда на основе риск-ориентированного и процессного подходов.

Автоматизация в охране труда.

Цифровизация медицинских осмотров.

Инновационные средства индивидуальной и коллективной защиты.

На выставке участникам съезда продемонстрировали современные технологии в охране труда, в том числе обучении, медосмотрах и оценке рисков, в применении инновационных СИЗ, разработанных для сохранения жизней и здоровья сотрудников.