Общество

Способы связаться с судебными приставами перечислили псковичам

Жители Псковской области могут обратиться к судебным приставам через колл-центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по региону.

Обратиться к судебным приставам УФССП России по Псковской области можно по единому номеру телефона: 8(8112) 699-082.

«Операторы группы телефонного обслуживания помогут гражданам оперативно получить интересующую информацию, ответят на вопросы в сфере принудительного исполнения, а также помогут записаться на прием к должностным лицам управления», - рассказаки в ведомстве.

Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:50.

Также, для удобства граждан можно воспользоваться электронными ресурсами службы судебных приставов: