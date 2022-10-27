Общество

Дело возбудили по факту загрязнения реки Шелонь в Порховском районе

Дело об административном правонарушении возбудили по факту загрязнения реки Шелонь в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: Светлана Рэй / сайт губернатора Псковской области

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура организовала проверку сведений о гибели рыбы в реке Шелонь в районе СНТ «Медик» на территории Порховского района, в ней приняли участие специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Псковской области.

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Проверка показала, что в районе выпуска сточных вод с очистных сооружений на территории города Порхова, эксплуатируемых Порховским муниципальным предприятием «Водоканал», вода в акватории реки Шелонь мутная, бежевого цвета, присутствовал сильный запах канализации. При этом в акватории и в границах береговой полосы водного объекта мертвой рыбы не обнаружено.

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Согласно экспертному заключению по результатам отбора проб, лабораторных исследований, измерений и испытаний установлено превышение концентраций загрязняющих веществ в месте сброса с выпуска сточных вод в реку Шелонь по 17 показателям, в том числе по нефтепродуктам и фенолам – в 162 раза, по взвешенным веществам – в 17 раз.

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В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес директора муниципального предприятия внесли представление. По факту нарушения требований к охране водных объектов вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов).