Общество

Систему оповещения населения проверят на территории Псковской области 2 ноября

Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет на территории Псковской области 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В рамках проведения учения по гражданской обороне в соответствии с планом, утвержденным губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, запланировано проведение комплексной проверки готовности системы оповещения.

С 10:30 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, с последующим замещением эфира в 10:43 общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов текстовым и аудиовизуальным сообщением (до 1 мин).

Целью проверки является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.