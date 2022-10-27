Общество

Первичная организации Российского союза молодёжи появится в Великолукском медколледже

Первичная организации Российского союза молодёжи (РСМ) появится в Великолукском медицинском колледже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Великолукский медицинский колледж

Сегодня, 29 октября, директор Великолукского медицинского колледжа Александр Шулаев собрал актив самоуправления образовательной организации для обсуждения вопросов создания первичной организации Союза российской молодёжи в Великих Луках.

«Студенты задавали многочисленные вопросы об истории комсомола, о тех людях, которые работали в медицинском училище во времена Советского союза, о студенческих строительных отрядах и времени, в котором мы живём. Что же главное? Профессиональная подготовка, помощь людям - больным, раненым. Подготовка к работе в команде, лидерство и ответственность. Что такое студенческий строительный отряд сегодня? Как бороться за гранты и в чем смысл работы классного руководителя, старосты учебной группы, организатора проекта? Многое было связано с историей комсомола и современной работой Российского союза молодёжи. Сегодня, в День рождения комсомола, принято решение! Организации РСМ в Великолукском медицинском колледже быть!» - поделились в медколледже.

РСМ – социально ориентированная некоммерческая организация, внесенная в Федеральный реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. В 2017 году РСМ стал первой некоммерческой организацией России, признанной Министерством юстиции Российской Федерации исполнителем общественно полезных услуг, а Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки аккредитовало РСМ в качестве экспертной организации в области государственной аккредитации образовательной деятельности.