Общество

День работников СИЗО и тюрем отмечают в России

День работников СИЗО и тюрем отмечают в России 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Руководство, совет ветеранов, личный состав управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области поздравляет всех сотрудников, ветеранов учреждений с профессиональным праздником!» – отметили в службе.

Свои истоки эта дата берёт в 1963 году, когда коллегией министерства охраны общественного порядка РСФСР было принято решение о создании следственных изоляторов (СИЗО), как нового вида учреждений уголовно-исполнительной системы.

Бывший директор ФСИН России Ю.И. Калинин 14 сентября 2006 года подписал приказ, согласно которому 31 октября объявлен профессиональным праздником - Днем работников СИЗО и тюрем.

Сегодня на территории Псковской области тюрем нет. В структуре псковского УФСИН два следственных изолятора: СИЗО-1 в городе Пскове и СИЗО-2 в Великих Луках.

«Работа сотрудников следственных изоляторов требует особой стойкости характера, мужества, честности и справедливости, потому что именно они обеспечивают реализацию важной функции - содержание под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Вы с честью выполняете поставленные перед вами задачи, проявляя профессионализм, принципиальность, настойчивость и высокую ответственность в деле служения Отечеству», – добавили в службе.