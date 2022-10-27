Общество

Купить сим-карту МегаФона в селах Псковской области стало проще

МегаФон в два раза расширил сеть пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в Пскове и области, с начала года увеличив их количество почти до 600. Горожане могут подключиться к сети, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители отдаленных сел и деревень — не выезжая в районные города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: МегаФон

Подключиться к МегаФону теперь можно не только в столице региона и крупных райцентрах, но и в небольших населенных пунктах Псковской области, среди которых Череха, Ширнево, Бежаницы, Печоры, Струги Красные, Пушкинские Горы, Уболенко, Стремутко и другие.

Для реализации сим-карт оператор выбирает магазины, расположенные в шаговой доступности и хорошо известные местным жителям.

Сделать покупку и самостоятельно активировать карту можно через мобильное приложение МегаФона, в том числе через портал Госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Кроме того, SIM-карты, как и прежде, доступны в интернет-магазине МегаФона, на АЗС Роснефть, в сервисных пунктах по ремонту телефонов«Педант», в точках «Страхование.Зеленая карта», а также в салонах «М.Видео», «ДНС», «Эльдорадо» и почтовых отделениях.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.