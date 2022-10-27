Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Ключевые темы этого выпуска:

Главу города Пскова выберут на сессии городской Думы 3 ноября. Желание принять участие в конкурсе на замещение должности главы города изъявили два кандидата.

В комитете Совета Федерации по международным делам предложили вернуться к двухгодичной срочной службе в армии.

Также соведущие обсудят кадровые перестановки минувшей недели, новые запреты и новости о строительстве экотехнопарка в Псковской области. И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.