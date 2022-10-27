Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели сегодня расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Ключевые темы этого выпуска:
Также соведущие обсудят кадровые перестановки минувшей недели, новые запреты и новости о строительстве экотехнопарка в Псковской области. И, как всегда, комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.