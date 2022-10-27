Общество

«Постскриптум»: Выборы главы Пскова и предложение увеличить срок службы в армии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 31 октября. Об итогах прошлой недели рассказали Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Ключевые темы этого выпуска:

Главу города Пскова выберут на сессии городской Думы 3 ноября. Желание принять участие в конкурсе на замещение должности главы города изъявили два кандидата.

В комитете Совета Федерации по международным делам предложили вернуться к двухгодичной срочной службе в армии.

Также соведущие обсудили кадровые перестановки минувшей недели, новые запреты и новости о строительстве экотехнопарка в Псковской области. И, как всегда, прозвучали комментарии наших обозревателей: Александра Савенко в политическом блоке и Алексея Овчинникова – в экономике.