Общество

Около 120 юных псковичей посетили занятия по программированию

Проект «Юный программист: инженерно-техническое творчество для малышей», победивший в конкурсе по предоставлению из областного бюджета субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, подходит к концу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в досуговом научно-техническом центре «Юный техник».

Фото здесь и далее: центр «Юный техник»

«Позади занятия в нескольких группах, в которых, помимо 120 малышей в возрасте 3-5 лет, принимали участие и их родители. По итогам занятий многие родители даже стали просить провести такой курс для них, без детей», - рассказали в центре.

Также в рамках проекта прошли мастер-классы для воспитателей детских садов. В них приняли участие 20 воспитателей из детских садов №5, №7 «Росток», №26 «Ласточка» и №46 «Светлячок».

«Работа по проекту будет продолжена. Воспитатели, прошедшие обучение на наших мастер-классах, будут проводить занятия со своими детьми, благодаря наборам, которые мы предоставим на время занятий. Продолжатся занятия в группах "Юный программист" в нашем центре (на платной основе)», - уточнили в учреждении.

Центр готов провести мастер-классы для воспитателей других детских садов, чтобы потом их воспитанники тоже смогли пройти обучение в рамках этого курса.

«Если вам это интересно — свяжитесь с нами любым удобным способом и мы обо всём договоримся!» - пригласили воспитателей в центре.

Адрес: город Псков, Рижский проспект, 16, кабинет 206. Телефон: +7-953-238-78-92.

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