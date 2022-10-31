Общество

Жидкие осадки прогнозируют в Псковской области

Синоптики прогнозируют дожди в Псковской области на этой неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«На этой неделе будут дожди, но пока это дожди без снега. В те дни, когда будут осадки, температуры положительные. Синоптики прогнозируют жидкие осадки. Мы пока не ожидаем зимних процессов, но, конечно, это уже конец осени», - рассказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что дожди стоит ожидать 2 и 3 ноября.