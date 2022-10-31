Общество

Представители псковских национальных диаспор встретились в музее-усадьбе сето

В преддверии Дня народного единства руководители национальных общественных объединений провели совместную встречу в музее-усадьбе коренного малочисленного народа сето. Поздравить с приближающимся праздником представителей проживающих в Псковской области диаспор в деревню Сигово Печорского района приехали заместитель губернатора Александр Серавин, вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко, и.о. руководителя представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вице-губернатор поблагодарил председателя общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк за приглашение провести неформальную встречу в музее-усадьбе и в буквальном смысле за тёплый приём – «печка к приезду гостей натоплена».

Александр Серавин передал представителям диаспор приветствие губернатора Михаила Ведерникова. «Это праздник, символизирующий силу духа, доблесть и сплочённость всех народов России, готовность граждан нашей страны встать плечом к плечу для защиты Отечества. Воспитание уважительного отношения к культуре и традициям всех национальностей, чувства гордости и ответственности за страну – наша общая задача», - зачитал поздравление вице-губернатор.

От лица депутатского корпуса по поручению спикера Собрания Александра Котова к руководителям национальных общественных объединений обратился Виктор Остренко. Вице-спикер отметил, что разные народы стали частью псковской земли и псковской истории. «Это очень важно, потому что Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна, и наши общие исторические корни, и повседневная жизнь делают нас одним целым», - отметил депутат.

«У нас отличаются традиции и уклад жизни, у нас разные национальные костюмы и языки, но это не мешает, сохраняя самобытность, всем нам чувствовать себя единым народом с общими ценностями, судьбой и будущим, - продолжил вице-спикер уже от имени Александра Котова. - Все самые высокие достижения и блестящие победы в истории России связаны с народным единением. Искренняя дружба, бережное отношение к нашему общему дому – нашей стране и нашему региону, способность в критической ситуации сплотиться, выстоять и победить не раз помогали нам во времена испытаний».

От Министерства иностранных дел РФ всех собравшихся поприветствовал Сергей Ефименко. «Когда я задумываюсь о единстве народов, мне вспоминается известный ещё со школьных времён образ про прутик, который один сломать легко, а когда их много – сделать это очень трудно. При этом каждый "прутик" остаётся самим собой – народы сохраняют свою самобытность, культуру, самоидентификацию», - сказал дипломат. Сергей Ефименко подчеркнул важность следования основному принципу многовекового соседства народов: единство в главном при разнообразии во всём остальном.

С ответным словом выступил руководитель таджикско-узбекской диаспоры области Хаким Мирзоев: «Мы чувствуем, что мы – часть общества, мы живём вместе и гордимся этим. Спасибо, что региональные власти уделяют внимание каждой национальности независимо от того, сколько людей диаспору представляют».

После завершения официальной части встречи Хелью Маяк провела экскурсию по музею-усадьбе, рассказала о традициях и обычаях малочисленного народа сето и угостила гостей блюдами национальной кухни.