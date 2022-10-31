Общество

Псковские старшеклассники стали победителями «Большой перемены»

Псковские старшеклассники стали победителями «Большой перемены». Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Вот они, наши талантливые и перспективные, готовые менять мир, творить добро, сохранять природу и открывать новое: Дарья Алексеева (Естественно-математический лицей №20), Анастасия Кочетова (Псковский технический лицей), Вероника Шевелева (Многопрофильный правовой лицей № 8), Мария Иванова (средняя общеобразовательная школа №2), София Иванова (Псковский педагогический комплекс), Валерия Козырева (Гуманитарный лицей), Анна Тимашова (Псковский педагогический комплекс)», - рассказал Борис Елкин.

Двое старшеклассников выиграли по 1 млн рублей, пятеро - по 200 тысяч. Премии школьники смогут потратить на учебу и запуск своих стартапов.

«Буду рад встретиться с суперфиналистами "Большой перемены" и обсудить будущее их проектов!» - добавил сити-менеджер.