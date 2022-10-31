Общество

Школьников научат маршировать и стрелять из автомата

Модуль по основам начальной военной подготовки появится в школьном предмете ОБЖ. Ученики 10-11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова и ручными осколочными гранатами, а также передвижению в бою в пешем порядке. Такие нормы содержит проект приказа Минпросвещения об утверждении федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФООП). Также предложены ФООПы для младшей и средней школы. Документы размещены на портале проектов нормативных актов 28 октября.

Как следует из документа, на изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11-х классах отведут 68 часов, то есть по 34 в год. Для сравнения — столько же часов в старшей школе изучают русский язык или историю, пишет «Парламентская газета».

В пояснении Минпросвещения отмечается, что порядок освоения программы могут определить сами школы. При этом в помощь педагогам предложено девять учебных модулей:

Основы комплексной безопасности, где следует рассказать о культуре безопасности жизнедеятельности в современном обществе, в том числе финансовой грамотности.

Основы обороны государства, где школьников предлагают знакомить со стратегическими национальными приоритетами, целями обороны, предназначением Вооруженных сил.

Военно-профессиональная деятельность, где старшеклассникам могут помочь в выборе воинской профессии.

Защита населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, где можно узнать о работе государства в этом направлении.

Безопасность в природной среде и экологическая безопасность, где научат ориентироваться на местности и познакомят с современными навигационными средствами.

Основы противодействия экстремизму и терроризму, где будут знакомить с разновидностями террористической деятельности.

Основы здорового образа жизни и основы медицинских знаний и оказание первой помощи, где научат определять признаки угрожающих жизни и здоровью состояний и помощи при них.

Элементы начальной военной подготовки.

Последняя тема и предполагает знакомство со строевой подготовкой и воинским приветствием, способам передвижения в бою в пешем порядке. Кроме того, школьникам покажут оружие пехотинцев — автомат Калашникова — и научат основам и правилам стрельбы. Также старшеклассникам предстоит узнать устройство и принцип действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5.

Вернутся на уроки и знакомые по советской школе фильтрующий противогаз, респиратор, общевойсковой защитный комплект и другие средства индивидуальной защиты в бою.

Начальная военная подготовка была в школах СССР на протяжении почти 60 лет, напомнила член комитета Госдумы по просвещению, бывший директор школы и учитель истории Лариса Тутова: «На занятиях школьники разбирали и собирали автоматы, учились надевать противогазы и оказывать первую медицинскую помощь. Также ученикам рассказывали об истории Вооруженных сил страны».

Депутат также отметила, что на уроках ОБЖ тоже раньше учили первой медпомощи в мирной жизни, и сейчас программа дополнена и модулем по оказанию первой помощи в боевых условиях.

С предложением вернуть НВП в школы депутаты обращались к министру просвещения в октябре этого года, отметила она. Теперь это предложение реализовано.

Изменения в программе ОБЖ ждут и школьников 5-7-х и 8-9-х классов. Здесь также основы безопасности жизнедеятельности будут преподавать по 34 часа в год. Право комплектовать программы тоже отдано школам. Тем не менее на уроках рекомендовано изучить основные источники опасности в быту; Правила дорожного движения; потенциальные источники опасности в общественных местах; действия при укусах диких животных; понятия «цифровая среда», «экстремизм» и «терроризм»; права и обязанности граждан при защите населения от чрезвычайных ситуаций и так далее.

Так, на уроках безопасности дорожного движения учеников средней школы рекомендуют знакомить с правилами езды на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности — электросамокатах, гироскутерах, моноколесах, сигвеях. Школьники обязаны знать дорожные знаки для пешеходов, правила безопасной поездки в автомобиле и на мотоцикле.

В младших же классах правила безопасности разбросают по всем предметам. Например, на уроке «Человек и общество» первоклассникам расскажут, как правильно организовать свое учебное место, как на нем работать. А на уроке «Правила безопасности жизнедеятельности» научат пользоваться бытовыми электроприборами и газовыми плитами, а также разъяснят, куда звонить в экстренных случаях. Большое внимание на всех уроках уделят и безопасности в Интернете.

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» появился в российских школах еще в 1991 году. Это произошло после ряда крупных техногенных катастроф, в том числе аварии на Чернобыльской АЭС. «Одна из главных причин трагедий была связана с человеческим фактором: несоблюдением элементарных требований безопасности в повседневной жизни и профессиональной деятельности», — отмечается в пояснении к ФООП старшей школы.

Именно тогда власти впервые задумались, как повысить личную ответственность людей за безопасность — свою, других людей и государства в целом. А обучать ее основам решили прямо со школы.

«В современных условиях возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства», — говорится в комментариях к новым ФООП.

Это связано с «обострением существующих и появлением новых глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России: резкий рост военной напряженности на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности и другие», отметили в Минпросвещения.

Проекты новых федеральных основных образовательных программ потребовалось обновить после принятия в сентябре 2022 года изменений в закон об образовании, которые также известны как закон о «золотом стандарте». Именно этот документ и ввел понятие ФООП вместо действовавшего ранее «примерные образовательные программы». Самые жесткие требования предъявляются в начальной школе к русскому языку, литературному чтению и окружающему миру, в средней и старшей — к русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ.

«В то же время школы сохраняют право разработать собственные образовательные программы, но их содержание и планируемые результаты должны быть не ниже указанных в ФООП. Например, в школах Республики Коми уже ввели курсы начальной военной подготовки», — рассказала Лариса Тутова.

Этот же закон ввел новый порядок разработки учебников. По новым правилам формировать госзаказ на них будет Минпросвещения. Также ведомство будет утверждать авторский коллектив таких изданий. Новые ФООПы должны утвердить в январе. После чего начнут печатать и новые учебные пособия.