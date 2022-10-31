Общество

Около 11 млн рублей пожертвовали Псковскому детскому фонду с начала года

Около 11 миллионов рублей пожертвовали Псковскому областному отделению Российского детского фонда с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

На эти средства закупаются продуктовые и гигиенические наборы для малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев; реализуются благотворительные проекты в пользу воспитанников интернатных учреждений; оказывается материальная помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ; выплачивается учебная стипендия студентам из числа детей-сирот.

«За 9 месяцев этого года удалось помочь 3580 детям. Это большое количество девочек и мальчиков с разных уголков области, так нуждающихся в поддержке. 1164 семьи получили адресную социальную помощь от Детского фонда. Кроме материальной помощи, детям и подросткам из нуждающихся семей оказана вещевая помощь на общую сумму 3 522 800 рублей», – перечислили сотрудники организации.

Детский фонд поблагодарил благотворителей, волонтёров, партнёров и всех неравнодушных псковичей.

«Общим силами мы сделаем жизнь детей счастливее», – добавили в фонде.