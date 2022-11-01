Псковичам напомнили, какие документы они могут запросить у работодателя

Какие документы должен выдавать работодатель по требованию работника, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
Это означает, что перечень документов законодательством не ограничен, подчеркнула она: «Именно "другое" и вызывает недопонимание у работников, какие же именно документы работодатель за свой счёт должен еще выдать по его требованию».
«Здесь четкие разъяснения дал Конституционный суд РФ по спору, в котором работница просила начальство выдать ей копии правил внутреннего распорядка и положения об оплате труда. Суд пояснил, что у работодателя есть обязанность предоставить работнику только копии тех документов, которые касаются его работы и содержат персональные данные о работнике, но не копии локально-нормативных актов организации», - заметила эксперт.
Таким образом, в перечень предоставляемых документов не входят: копии штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, положений об оплате труда, премировании, должностных инструкций и других локально-нормативных актов.
Данный вывод содержится в ряде решений судов: