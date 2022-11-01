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Общество

Псковичам напомнили, какие документы они могут запросить у работодателя

01.11.2022 21:41|ПсковКомментариев: 0

Какие документы должен выдавать работодатель по требованию работника, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов. 

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Статья 62 Трудового кодекса РФ нам говорит, что работодатель не позднее трёх дней со дня получения заявления от работника обязан выдать безвозмездно заверенные копии документов, связанных с работой – копии приказа о приёме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое», - рассказала главный правовой инспектор труда Псковского облсовпрофа Ирина Иванова.

Это означает, что перечень документов законодательством не ограничен, подчеркнула она: «Именно "другое" и вызывает недопонимание у работников, какие же именно документы работодатель за свой счёт должен еще выдать по его требованию».

«Здесь четкие разъяснения дал Конституционный суд РФ по спору, в котором работница просила начальство выдать ей копии правил внутреннего распорядка и положения об оплате труда. Суд пояснил, что у работодателя есть обязанность предоставить работнику только копии тех документов, которые касаются его работы и содержат персональные данные о работнике, но не копии локально-нормативных актов организации», - заметила эксперт.

Таким образом, в перечень предоставляемых документов не входят: копии штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, положений об оплате труда, премировании, должностных инструкций и других локально-нормативных актов.

Данный вывод содержится в ряде решений судов:

  • определение 3-го Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 15 сентября 2021 года №88-13027/2021,
  • апелляционное определение Омского областного суда по делу №33-3694/2019 от 13 июня 2019 года,
  • решение Ленинского районного суда города Оренбурга по делу №2-1905/2016 от 29 марта 2016 года.
Теги: #регион60 #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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