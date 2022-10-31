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Общество

Сотрудница Почты России не смогла выдать Олегу Брячаку заказанный в Сети свитер

01.11.2022 11:39|ПсковКомментариев: 3

Руководителю регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутату Псковского областного Собрания Олегу Брячаку не выдали на почте заказанный в Сети свитер. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Имел возможность лично убедиться в том, как работает Почта России. Я заказал себе на зиму через Интернет свитер, получил уведомление о его прибытии и довольный пошел на почту его получать. Однако не тут-то было. Оказалось, что процедура выдачи мне свитера настолько сложна для сотрудницы почты, что, промурыжив меня около получаса, с этой сверхзадачей мадам так и не справилась», – рассказал депутат.

По замечанию Олега Брячака, других клиентов в этот период сотрудница также не обслуживала, некоторые ушли, не дождавшись своей очереди.

«Почта на Индустриальной, 1. Если туда пойдете, заранее наберитесь терпения», – пожелал он.

В комментариях горожане перечислили почтовые отделения Пскова, в которых обслуживание длится дольше положенного.

«На улице Бастионной вы ещё письма не отправляли, а на Николая Васильева вообще не ходите – два часа потерянного времени», – добавили они.

Пскович, называющий себя свидетелем произошедшего, заявил, что Олегу Брячаку необходимо принести публичные извинения за освещение этого эпизода.

«Посылка не была адресована на ваше имя, и "да ты знаешь, кто я такой" не катит. Сотрудница действовала в рамках действующих требований ФГУП "Почта России". Был свидетелем. Выкладывать этот эпизод на публичное обсуждение считаю постыдным для вас», – сказал он.

Теги: #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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