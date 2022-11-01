Общество

Татьяна Пасман оценила нынешнюю модель управления Псковом и работу с бюджетом

Нынешняя модель управления Псковом достаточно эффективная, одна из основных проблем в городе - нехватка денег и высокая степень зависимости от региона. Такое мнение депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман (партия «Яблоко») выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 ноября.

«На мой взгляд, модель (управления городом - ред.) вполне эффективная, поскольку я вижу, каким образом взаимодействуют разные структуры администрации с подведомственными им организациями, насколько они владеют ситуацией, знают, что происходит в самом городе, где есть проколы и проблемы. И почти всегда у них есть свои варианты решения этих проблем», - отметила Татьяна Пасман.

По её мнению, очень системная и серьезная проблема, которую на сегодняшний день Пскову удаётся решить с большим трудом, - это финансы, вечное отсутствие денег, с одной стороны, и зависимость от того, что предлагает область, с другой.

«Город - областной центр, поэтому средства из областного бюджета все-таки на его развитие выделяются, и выделяются адресно. С одной стороны, это хорошо, и это на самом деле правильно. Но с другой стороны, это, так сказать, сокращает возможности для собственных действий и определения приоритетов», - пояснила депутат.

При этом она заметила, что регион выделяет деньги на «реально больные точки». «Другой вопрос, откуда эти больные точки появились», - подчеркнула Татьяна Пасман.