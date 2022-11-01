Татьяна Пасман заявила об отсутствии плюсов единого учебника истории в России

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко», доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман не видит ни одного плюса в идее сделать в России единый учебник истории. Об этом она заявила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 ноября.
Проблема предыдущих учебников, о которых чаще всего говорят, продолжила Татьяна Пасман, в детализации и оценочных суждениях, которые включались в те пособия, с которыми работали школьники.
«Когда мы очень активно боремся за единый учебник, мы забываем о том, что в классах сидят разные дети и, соответственно, одним нужны учебники с огромным количеством иллюстраций, а другим это не нужно. Им нужны большие тексты и источники, с которыми они будут работать. И в одном учебнике совместить это все весьма и весьма сложно», - заметила Татьяна Пасман.