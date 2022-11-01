Общество

Татьяна Пасман заявила об отсутствии плюсов единого учебника истории в России

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко», доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман не видит ни одного плюса в идее сделать в России единый учебник истории. Об этом она заявила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 ноября.

«Если честно, я не вижу ни одного плюса в этой идее, - сказала Татьяна Пасман. - Все учебники пишутся на основе единого методологического, так сказать, базового документа, называемого "Федеральный государственный образовательный стандарт", и программ по предмету, поэтому содержание учебников, в принципе, и учебников истории, особенно, в этом смысле унифицировано. То есть не может быть такого, чтобы тема Великой Отечественной войны в одном учебнике была представлена, а в другом нет. Это не так».

Проблема предыдущих учебников, о которых чаще всего говорят, продолжила Татьяна Пасман, в детализации и оценочных суждениях, которые включались в те пособия, с которыми работали школьники.

«Когда мы очень активно боремся за единый учебник, мы забываем о том, что в классах сидят разные дети и, соответственно, одним нужны учебники с огромным количеством иллюстраций, а другим это не нужно. Им нужны большие тексты и источники, с которыми они будут работать. И в одном учебнике совместить это все весьма и весьма сложно», - заметила Татьяна Пасман.