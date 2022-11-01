Общество

Псковский облсовпроф отметил свой 74-й день рождения

Псковскому областному совету профессиональных союзов исполнилось 74 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Профсоюзы области прошли большой, трудный и противоречивый путь. С самого начала они выступали защитниками социально-трудовых прав работников. - отметили в облсовпрофе. - В советское время профсоюзы обладали большими полномочиями в решении производственных, бытовых, социально-культурных вопросов, в оздоровлении работников и детей».

История возникновения первых профсоюзных организаций в области начинается с февраля 1905 года забастовкой рабочих главных Великолукских железнодорожных мастерских. Осенью 1905 года в Пскове были образованы профсоюзы железнодорожников, деревообделочников, булочников и другие.

Первое объединение профессиональных союзов, действовавших на территории Псковской губернии, произошло в 1918 году. 1 июня 1918 года состоялась Первая губернская конференция профсоюзов в городе Великие Луки; 15 – 19 августа 1918 года – 1-й губернский съезд профсоюзов.

Первым председателем совета стал известный общественный и политический деятель губернии того вре­мени Александр Иванов.

12 января 1919 года состоялось торжественное открытие Псковского губернского со­вета профессиональных и производственных союзов во Дворце Труда (бывший дом губернатора) в городе Пскове.

В год массовых репрессий, в мае 1937 года, VI пленум ВЦСПС принял подобающее тому времени решение об упразднении межсоюзных органов – Советов профсоюзов. Восстановлены они были только после Великой Отечественной войны в 1948 году.

30 октября 1948 года в городе Пскове прошла 1-я областная межсоюзная конференция, которая образовала Псковский областной совет профсоюзов, первым председателем которого стал Иван Архипов, позже репрессированный по так называемому «Ленинградскому делу».

На 1 ноября 1948 года в Псковской области насчитывалось 16 обкомов профсоюзов, объединяющих 48508 членов профсоюзов.

В последующие годы руководителя­ми облсовпрофа избирались: С. С. Кудрявцев, А. В. Кондратьев, В. Н. Булушев, В. И. Бекеш, Д. Н. Васильев.

С декабря 1990 года пост председателя Псковского облсовпрофа занимал Павел Глинников.

В начале 90-х годов в стране началось реформирование профсоюзов, совпадающее фактически с возрождением российских профсо­юзов – образованием Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Псковский облсовпроф стал членской организацией ФНПР и на первое место в своей деятельности поставил задачу защиты социально-трудовых прав и законных интересов человека труда, борьбу за социальную справедливость. Основные усилия были направлены на развитие социального партнер­ства с органами исполнительной власти и объединениями работодателей.

В 1990-е годы облсовпроф не только сохранил, но и укрепил свою материально-техническую базу.

В октябре 2000 года председателем Псковского облсовпрофа был избран Леонид Табаков. Он продолжил курс своих предшественников по укреплению профсоюзного движения в области и сохранению профсоюзной собственности.

С февраля 2010 года Псковский областной совет профессиональных союзов возглавляла Ульяна Михайлова.

С июня 2020 года по настоящее время пост председателя Псковского облсовпрофа занимает Игорь Иванов.

«Сегодня Псковский региональный союз организаций профсоюзов "Псковский областной совет профессиональных союзов" – это крупнейшее общественное объединение региона, целая система профсоюзных органов и комиссий – обкомы, горкомы, райкомы, координационные советы организаций профсоюзов в муниципальных образованиях области. Защита социально-трудовых прав человека труда является смыслом существования профсоюзов. Они не на словах, а на деле служат интересам социальной справедливости. Нам доверяют около 50 тысяч членов профсоюзов», - добавили в облсовпрофе.