Общество

Врачи четыре часа не могли удалить пациентке аппендикс в Опочке

Качество медицинской помощи, оказанной пациентке Опочецкой межрайонной больницы, проверит экспертиза филиала АО «МАКС-М» в городе Пскове. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора.

На сайте губернатора Псковской области появилось обращение от женщины, которая рассказала, что 22 июля она обратилась за медицинской помощью в Опочецкую межрайонную больницу с болями в правом подреберье. По результатам УЗИ ей поставили предварительный диагноз «Аппендицит». Сначала лечить его собирались медикаментозно, но после совещания врачи приняли решение о проведении срочной операции.

По словам женщины, операция длилась около четырёх часов, в один момент анестезия перестала действовать и пациентка начала чувствовать происходящее. Кроме того, после операции терапевт сообщила ей, что аппендикс удалить не удалось: «Окончательно я очнулась в реанимации, около меня стояла терапевт, которая и сообщила, что аппендикс не удалили, и на следующий день меня отправят в областную больницу. Я была удивлена и возмущена, что хирурги просто ушли и ничего не сообщили, что не смогли вырезать аппендикс. По словам медперсонала, операция шла не менее четырёх часов!»

23 июля женщину на машине скорой медпомощи отправили в Псков в областную больницу, где врачи успешно провели операцию. Когда пациентку выписали, родственники привезли её в назад в Опочку, где женщина стала ходить на перевязки в межрайонную больницу. «Как оказалось, пластырь вызывал сильное раздражение кожи, мазали раны какой-то мазью, но от неё становилось ещё хуже, раны прели и гноились», - отметила автор жалобы.

Она добавила, что после неудачной операции на её теле остались большие шрамы, что теперь ей некоторое время нельзя беременеть, хотя в ближайшей перспективе она планировала зачать ребёнка.

«Комитетом по здравоохранению Псковской области направлено письмо в филиал АО "МАКС-М" в городе Пскове с просьбой о проведении экспертизы качества медицинской помощи, оказанной вам в условиях ГБУЗ ПО "Опочецкая межрайонная больница". О результатах экспертизы комитет по здравоохранению Псковской области уведомит вас дополнительно», - ответила на обращение Марина Гаращенко.