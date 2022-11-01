Общество

Советника-консультанта Псковского облсовпрофа наградил региональный парламент

Советник-консультант Псковского областного совета профсоюзов Надежда Партхаль за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в работу по защите трудовых прав граждан награждена почётной грамотой Псковского областного Собрания депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Награждение состоялось сегодня, 1 ноября, в малом зале Дома профсоюзов в Пскове. От имени Псковского областного Собрания депутатов награду вручил Андрей Маковский.

«Мы поздравляем Надежду Леонидовну с заслуженной наградой! Она - профессионал высочайшего уровня, помогла за время своей работы нескольким тысячам трудящихся, отличный коллега и замечательный человек», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.