Общество

«Кузница»: Муралы, МАФы, городская скульптура – Пскову не повезло? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 ноября. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня мы поговорили о МАФах (малых архитектурных формах), о городской скульптуре, об инсталляциях и, конечно, о муралах. Именно эти масштабные городские картины наделали в Пскове много шума: социальные сети буквально кипят, обсуждая очередную волну мурализации. И вопрос уже не «рисовать или нет», а кого или что рисовать? А что у нас с городской скульптурой? Да практически ничего. А ведь в других городах городские скульптуры создают уют для местных жителей, по ним водят экскурсии для туристов. В общем, они являются достопримечательностями и создают атмосферу.

Эти и другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с гостем студии – архитектором Владимиром Шуляковским. Он – автор стелы на площади Героев-десантников; въездных знаков в Псков; автор Вечевого колокола в сквере Народовластия, выступал против строительства домов выше пяти этажей вокруг площади Героев-десантников, публично отстаивал сохранение под стенами Псковского кремля инсталляции «Россия начинается здесь».